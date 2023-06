Palermo, tra idee e obiettivi: salta Bisoli, piace Nasti. Verre, Tutino e Henderson…

"Ancora nessun contatto con l’Empoli del ds Pietro Accardi per Henderson", si legge sul Gds. Il contratto del centrocampista scozzese scade nel 2024 ma fin qui le due parti non hanno ancora discusso del futuro con il Palermo che resta vigile alla porta per monitorare gli sviluppi. "In avanti resta calda la pista Tutino, che il prossimo primo luglio rientrerà a Parma sicuramente per non restarci", prosegue il noto quotidiano. L'idea del Palermo sarebbe quella di riformulare una nuova offerta per un altro prestito. "Tra i giovani piace parecchio Nasti, attaccante di proprietà del Milan in prestito la scorsa stagione al Cosenza. Il club calabrese ha aperto un tavolo di discussione con i rossoneri, ma sul giovane classe 2003 è forte l’interesse di Palermo e Catanzaro", chiosa l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia".