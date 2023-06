Con oltre cinque giorni di anticipo il Palermo Calcio ha posto il primo tassello obbligatorio per il prossimo campionato di Serie B.

Il Palermo ha completato e depositato presso la Lega B tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione al campionato 2023/2024. L'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" si sofferma sul primo tassello completato dal club di viale del Fante in vista di una stagione che vedrà la squadra di Corini lottare per obiettivi ambiziosi.