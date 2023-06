Calciomercato Palermo, Vasic è seguito anche da Venezia, Sassuolo e Genoa. Estero…

Asta per Vasic del Padova che ha attirato l'interesse di club tra Serie A e B, oltre che del Feyenoord in Olanda.

Il Palermo continua a vagliare profili funzionali all'idea di calcio che proverà ad esprimere il tecnico Eugenio Corini e, tra questi, ci sarebbe anche quello di Aljosa Vasic del Padova . Trequartista classe 2002 che si è distinto nello scorso campionato di Serie C con otto gol e quattro assist con la formazione veneta.

Per l'ex Lecco, secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, si sarebbe aperta una vera e propria asta che non vede dunque solamente il club di Viale del Fante tra le interessate. A contendersi l'italo-bosniaco ci sarebbero anche Venezia, Genoa, e Sassuolo e le pretendenti non si limiterebbero solamente allo "Stivale". Dall'estero, più precisamente dall'Olanda, si sarebbe inserito anche il Feyenoord.