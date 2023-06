Palermo, interesse per Vasic del Padova: rosa in pole su due club di Serie A

Palermo che lavora su più fronti per alzare l'asticella con l'obiettivo di recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Serie B . Dalle parti di viale del Fante c'è l'ambizione di affrontare un campionato di vertice per conquistare la promozione in Serie A . Il tecnico Corini , il ds Rinaudo e l'area scouting del City Football Group lavorano in simbiosi per individuare quei tasselli funzionali all'idea di calcio che proverà ad esprimere l'ex allenatore di Lecce e Brescia .

Il club rosanero - come riporta "La Casa di C" di Gianluca Di Marzio - sarebbe in pole position per Aljosa Vasic del Padova. Talento classe 2002 che si è distinto nello scorso campionato di Serie C con otto gol e quattro assist. "Nelle ultime ore il Palermo è in pole position su due squadre di Serie A, ovvero il Sassuolo e il Genoa", si legge. Il trequartista è uno dei giovani più talentuosi e il Palermo sarebbe pronto a fare un investimento importante per assicurarsi le prestazioni dell'ex Lecco. Seguiranno ulteriori aggiornamenti...