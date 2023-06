VIDEO Palermo, un anno fa il clamoroso salvataggio di Marconi a Padova

Momento amarcord per il Palermo, oggi 5 giugno 2023. Esattamente un anno fa, la compagine rosanero poneva il primo tassello per la promozione in Serie B: all'Euganeo di PadovaBrunori e compagni superavano i padroni di casa con la rete di Floriano. Rimasto impresso negli occhi dei tifosi rosanero non è stato solamente il gol dell'ex Bari, ma soprattutto il salvataggio miracoloso sulla linea di Ivan Marconi, dopo un'uscita errata del portiere Massolo.