Calciomercato Como, un anno dopo Fabregas c’è la pazza idea Jamie Vardy dal Leicester

Il Leicester del prossimo anno prende forma, con la guida tecnica affidata ad Enzo Maresca, ormai ex vice di Pep Guardiola al Manchester City, il quale sarà coadiuvato da un altro ex calciatore del Palermo come Roberto Vitiello. Il pilastro nonché simbolo delle Foxes negli ultimi anni è senz'altro Jamie Vardy, attaccante e recordman ricordato soprattutto per la cavalcata al titolo della Premier League nella stagione 2015/2016.

Dopo sette anni dallo scudetto, il Leicester è sprofondato clamorosamente in Championship, ovvero la Serie B inglese, e per ripartire potrebbe pensare di cedere alcuni dei propri pezzi pregiati. Secondo quanto riportato da lariosport.it, sul bomber classe 1987 si sarebbe interessato il Como, già autore di un colpo a sorpresa come quello di Cesc Fabregas nella scorsa estate, anche se in quel caso lo spagnolo ex Chelsea e Barcellona si era già svincolato dal Monaco e pertanto è stato tesserato a parametro zero. Il club lombardo non vuole accontentarsi ancora di un mantenimento della categoria ed ha alzato la quota del proprio budget per il calciomercato di ulteriori dieci milioni di euro, per un totale che supera di poco i trenta, in vista del prossimo campionato di Serie B in cui la proprietà più ricca d'Italia tenterà la scalata verso la Serie A nonostante la fitta concorrenza di piazze come quelle di Palermo, Parma e Sampdoria.