Come riportato da Sportmediaset, Vincenzo Nunziata, presidente della Sezione del Collegio di Garanzia per le controversie in tema di ammissione/iscrizione ai campionati professionistici, ha fissato per domani alle 18 l'udienza di discussione per il ricorso presentato dal Brescia nei confronti di Lega Serie B, Figc e Reggina.