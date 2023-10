Bologna-Verona, Baroni: “Squadra ha fatto bene. Non contenti del risultato, rosso…”

Marco Baroni, tecnico del Verona, ha rilasciato dichiarazioni al termine del match contro il Bologna in Coppa Italia

Termina l'ultima sfida dei sedicesimi di finale di Coppa Italia in programma martedì 31 ottobre. All'Dall'Ara si gioca Bologna-Verona. Ad avere la meglio è stata la formazione emiliana che ha battuto gli scaligeri 2-0 grazie alle reti di Moro e di van Hooijdonk. Al 73' espulso Serdar per gli ospiti. Nel prossimo turno i felsinei affronteranno l'Inter. Al termine del match è intervenuto in conferenza stampa Marco Baroni. Di seguito le dichiarazioni ufficiali rilasciate a Mediaset: