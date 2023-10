Bologna-Verona, probabili formazioni: Motta con Saponara, Dawidowicz dal 1′

La sfida valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia è in programma alle ore 21:00 allo Stadio "Dall'Ara".

E' tempo di tornare in campo. Alle ore 21:00, allo Stadio "Renato Dall'Ara", il Bologna ospiterà il Verona in occasione del match valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Chi vincerà si ritroverà di fronte agli ottavi di finale l'Inter campione in carica. Intanto, le due formazioni si sono già affrontate in campionato lo scorso 18 settembre al "Bentegodi": 0-0 il risultato finale.

Reduci dall'1-1 ottenuto contro il Sassuolo al "Mapei Stadium", i rossoblù occupano attualmente l'ottavo posto della classifica di Serie A a quota quindici punti, frutto di tre vittorie, sei pareggi ed una sconfitta. Undidi le reti messe a segno in dieci partite, otto i gol subiti. Non un avvio di campionato particolarmente brillante, invece, per gli ospiti, che lo scorso weekend ha perso sul campo della Juventus per 1-0. Un ko preceduto da altre due sconfitte contro Frosinone e Napoli. Otto i punti messi in cassaforte fin qui e sedicesimo posto in classifica per il Verona, frutto di due successi, due pareggi e sei ko, con sei gol all'attivo e dodici reti incassate.

Nel turno precedente di Coppa Italia, la squadra di Thiago Motta ha battuto il Cesena, mentre la compagine di Marco Baroni ha superato 3-1 l'Ascoli grazie alle rei siglate da Mboula, Dawidowicz e Djuric (rigore). Questa sera, lo stesso Baroni non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno la gara, infatti, Hien, Cabal, Faraoni e Duda. Mentre Motta dovrà fare a meno di El Azzouzi, alle prese con una lesione di secondo grado del gracile destro, e De Silvestri, out per un affaticamento al flessore sinistro. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-2-3-1 e sul 3-4-2-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI — BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Bonifazi, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Moro; Ndoye, Fabbian, Karlsson; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta.

VERONA (3-4-2-1): Perilli; Dawidowicz, Coppola, Amione; Tchatchoua, Hongla, Serdar, Lazovic/Mboula; Ngonge, Saponara; Henry/Cruz. Allenatore: Marco Baroni.

DOVE VEDERE BOLOGNA-VERONA IN TV — La sfida di Coppa Italia tra Bologna e Verona sarà visibile in diretta e in chiaro su Mediaset 20 (canale numero 20 del digitale terrestre). La partita è disponibile in diretta streaming gratuita su Mediaset Play: per farlo basterà scaricare l'app della piattaforma sui propri dispositivi mobili (smartphone, tablet, iPhone e iPad), oppure collegarsi al sito ufficiale tramite pc o notebook.

