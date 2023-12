Atalanta-Salernitana 4-1: Pirola e poker Dea! Muriel, Pasalic De Ketelaere, Miranchuk

Monday night secondo pronostico, con l'Atalanta che si impone largamente sulla Salernitana di Inzaghi e si porta a sole due lunghezze dal quarto posto in classifica. Avvio promettente per i campani, a cacci di preziosi punti salvezza, perfetto schema su palla inattiva e cross di Candreva per lo stacco vincente di Pirola. Nonostante la reazione della Dea, gli ospiti riescono a chiudere avanti il primo tempo. Ripresa di marca orobica e pari lampo firmato Muriel. Lo stesso Muriel, poco dopo, è coprotagonista dell'azione del sorpasso atalantino, dal brasiliano a Loookman che serve a Pasalic il pallone del vantaggio della compagine di Gasperini. Palo di Dia e Salernitana subito vicino al pareggio, poi De Ketelaere cala il tris dopo un assist di Scalvini. Il forcing campano non produce frutti ed apre voragini dalle parti di Costil: Miranchuk arrotonda il punteggio e fissa il secondo poker di reti in pochi giorni per nerazzurri dopo quello in Europa League al Rakow. Salernitana che resta ultima in graduatoria con otto punti ed in piena crisi di risultati.