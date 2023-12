Sabatini: “Ritorno alla Salernitana? Gli voglio bene, ovvio che potrei accettare”

Walter Sabatini, ex direttore sportivo di Palermo e Roma tra le altre, ha commentato il momento buio della Salernitana di Danilo Iervolino.

⚽️

La Salernitana è in crisi nera! La corrente stagione di Serie A è iniziata malissimo, sta proseguendo peggio e non si sa come si concluderà. Prestazioni e soprattutto risultati con il subentro di Filippo Inzaghi non sono migliorati, giocatori dall'ingaggio importante continuano a rendere al di sotto dei loro standard abituali e la classifica continua a piangere. 8 punti in 15 partite disputate rappresentano uno score da retrocessione e dai giocatori fino al direttore De Sanctis, sono tutti in discussione. Compreso l'allenatore, non esente da riflessioni, nonostante il suo arrivo recente al posto di Paulo Sousa (esonerato).

I granata, sono un tema molto importante per Walter Sabatini, ex direttore sportivo di Salernitana e Palermo tra le altre, artefice di una grande impresa nel 2022, con Davide Nicola in panchina. Il noto manager umbro ha commentato il percorso dei campani ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà. Di seguito, le sue parole:

"Faccio fatica a parlare di Salernitana, è ancora recente l'impegno con loro. Voglio bene alla Salernitana, alla società, alla gente di Salerno. Mi viene difficile parlarne. Il presidente ha fatto una conferenza dove non ha usato stereotipi, è andato dritto al problema. Ora vedremo quanto ci vorrà per correggere la rotta. Ha messo i giocatori di fronte a responsabilità precise. E' stata un'osservazione diretta che i giocatori dovranno interiorizzare e trasferire in campo. Se Iervolino ha fatto questo discorso è perché c'è qualcosa che lo ha portato a farlo. Ci sta che qualcuno cali di rendimento per qualche motivo, soprattutto legato alla psiche. Come vedo la squadra? Sono sorpreso da questa classifica magra ma la qualità è nettamente sufficiente per invertire la rotta. Tornare? Non credo che il presidente lo farà, ma Salerno è stata una piazza importante per me, a cui sono legato. Se mi chiamasse, ovvio che potrei accettare".

