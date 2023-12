Salernitana, Iervolino: “In Serie A nessuno spende quanto me! Sarà un mercato attivo”

Parola a Danilo Iervolino . Il Presidente della Salernitana - in sede di conferenza stampa - ha commentato il momento difficile vissuto dalla squadra allenata da Filippo Inzaghi , reduce da due sconfitte consecutive. Inoltre, il patron granata ha commentato, in prospettiva futura, il prossimo calciomercato invernale. Di seguito, le sue parole:

"Nessun presidente nella storia della Salernitana e nel campionato italiano spende quanto me, se non qualche fondo americano. Evidentemente, se siamo ultimi, li abbiamo spesi male. Sarà un mercato attivo dopo quattro sessioni passive. Dobbiamo incassare più di quello che dobbiamo spendere. Solo dopo investiremo. Ho risposto 25 volte alla domanda. Questo giornalismo mi spaventa. Dipenderà da quanto incassiamo, da chi vorrà venire. Se le perdiamo tutte e 4 e le altre le vincono chi viene a Salerno? Voglio essere trasparente, ditemi voi cosa devo dire. Che ne so chi verrà, quanto entrerà nelle casse. Come si fa a dirlo ora? Questo è un giornalismo che mi lascia senza parole, non riesco a capire il senso della domanda quando ho già risposto 100 volte. Oggi un calciatore è spaventato a venire a Salerno. Ci sono tantissimi fattori che creano una moltitudine di variabili. Il calcio è complesso".