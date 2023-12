Rakow-Atalanta 0-4: Poker della Dea in Polonia. Gasperini termina primo nel girone

L' Atalanta , già certa di passare il girone e soprattutto da prima in classifica, affronta il Rakow con una formazione da turnover con molti giovani presenti. In panchina presenti solamente ragazzi della Primavera.

Pronti, via e subito vantaggio dei bergamaschi. Al quattordicesimo minuto Muriel riceve palla da Miranchuk e scaglia un tiro che si insacca all'angolino basso di destra. Ci provano i polacchi senza rendersi particolarmente pericolosi. Al ventisettesimo minuto calcio d'angolo battuto dal russo trova il destro perfetto che colpisce il palo prima di entrare in porta del giovane Bonfanti, alla prima rete con la maglia della dea. Nella ripresa ci prova il colombiano mandando di poco il pallone fuori. I padroni di casa prima con Kovacevic e poi con Zwolinski cercano di accorciare le distanze ma prima il palo e poi Carnesecchi dicono di no. Nel migliore momento dei polacchi, i bergamaschi firmano il tris ancora con l'ex Udinese con un tiro che colpisce la parte bassa della traversa. Dopo numerosi cambi da entrambe le parti, al ottantasettesimo ci prova Pasalic che trova l'opposizione del portiere avversario. Nel recupero incrocia De Ketelaere che firma il poker per i suoi.Con questo successo i lombardi terminano al primo posto in classifica con 14 punti.