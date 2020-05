VIDEO Milan, Pioli senza Ibrahimovic: così i rossoneri in campo in caso di ripartenza

Tegola in casa Milan.

Nella giornata di ieri, durante la consueta partitella in allenamento, Zlatan Ibrahimovic ha accusato un problema al polpaccio dopo un allungo, lasciando Milanello zoppicando. Questa mattina, l’attaccante svedese si è sottoposto agli esami alla clinica ‘Colombus’ per conoscere l’entità dell’infortunio. Potrebbe trattarsi di uno stiramento al gemello, ma il problema potrebbe rivelarsi più serio del previsto. Per questo motivo, il tecnico Stefano Pioli inizierà a studiare nuove soluzioni tattiche in vista del possibile ritorno in campo: guardate…