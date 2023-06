VIDEO Milan, col Verona l’ultima di Ibrahimovic: i gol più belli in rossonero

Zlatan Ibrahimovic non rinnoverà il contratto in scadenza e dirà addio al Milan a fine stagione: guarda il meglio della sua seconda esperienza in rossonero.

L'attaccante svedese torna a parlare del suo futuro ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport": "Non sono uno che molla, non credo di smettere. Se voglio continuare a giocare? Penso di sì. Ma devo trovare equilibrio come nella vita: se non hai serenità, stabilità, sei una bomba e le bombe esplodono".