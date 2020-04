VIDEO “Insieme per Palermo”, si unisce anche Eros Pisano: il terzino sposa la causa degli ex rosanero

Eros Pisano tende una mano a Palermo.

L’Italia, a causa della diffusione del Coronavirus e alle contromisure adottate dal Governo – che ha bloccato l’economia per contrastare l’emergenza sanitaria -, sta vivendo settimane complicate. Diversi personaggi del mondo del calcio e dello spettacolo, per questa ragione, hanno promosso iniziative per offrire un aiuto, da un lato, al sistema ospedaliero e, dall’altro, alle realtà sociali che stanno vivendo situazioni di forte disagio economico. In quest’ultima categoria rientra la raccolta fondi organizzata da alcuni giocatori che hanno militato tra le fila del Palermo nel corso della lunga era Zamparini.

A scendere in campo in favore del capoluogo siciliano, con il coordinamento del Comune di Palermo, distribuendo buoni pasto alle famiglie bisognose individuate da Caritas, Banco Alimentare e Banco delle Opere di Carità, un numeroso team composto da: Federico Balzaretti, Salvatore Sirigu, Josip Ilicic, Fabrizio Miccoli, Francesco Benussi, Giacomo Brichetto, Moris Carrozzieri, Mattia Cassani, Cesare Bovo, Matteo Darmian, Simon Kjær, Cristian Zaccardo, Afriyie Acquah, Manuel Blasi, Roberto Guana, Fabio Liveran, Giulio Migliaccio, Antonio Nocerino, Javier Pastore, Fábio Henrique Simplício, Amauri Carvalho de Oliveira, Igor Budan, Mauricio Pinilla, Davide Succi, Francesco Guidolin. A raccogliere il loro appello, in questi giorni, anche Paulo Dybala e il difensore della Juventus Giorgio Chiellini, che pur non avendo mai vestito la maglia rosanero ha scelto di sposare la nobile causa. Alla lista, quest’oggi, si è aggiunto anche Eros Pisano. Il terzino, che oggi veste la maglia del Pisa, non ha dimenticato Palermo, città in cui ha vissuto dal 2011 al 2015, e attraverso un video-messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram ha annunciato la sua partecipazione all’iniziativa.

