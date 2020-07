VIDEO Chelsea, Lampard: “Pulisic, che qualità! Sono soddisfatto, svelo sue caratteristiche”

Frank Lampard tesse le lodi di Christian Pulisic.

Il tecnico del Chelsea, in conferenza stampa al termine del match contro il Watford vinto per 3-0, ha elogiato il giovane americano, che quest’anno alla prima stagione in Premier League ha messo a segno 7 reti. “Non mi aspettavo nulla di particolare, quando è arrivato a inizio stagione aveva bisogno di una pausa. Aveva bisogno di adattarsi ad un campionato molto fisico nel quale tanti grandi giocatori hanno faticato all’inizio. Era partito molto bene ma poi a gennaio si era fatto male. Ora sta bene, è in forma e le sue qualità sono evidenti, soprattutto nel saltare l’uomo. Si sacrifica molto anche in fase di copertura, sono molto soddisfatto di lui. È ancora molto giovane e può crescere veramente tanto. Abbiamo preso un ottimo giocatore che continuerà a migliorare“. Queste le parole dell’allenatore dei Blues.