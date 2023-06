Ternana, c’è l’Andreazzoli 2.0: il tecnico verso il ritorno, Favilli e Corrado…

Nonostante un ulteriore biennio di contratto, le ambizioni del tecnico, unitamente alla volontà di Bandecchi di ridimensionare costi e programmi, dovrebbero costituire basi imprescindibili di un divorzio. La soluzione low cost il nuovo sindaco di Terni ce l'ha in casa: secondo quanto riportato da "Il Quotidiano Sportivo" si profila il clamoroso ritorno in panchina di Aurelio Andreazzoli. Pupillo del patron ancora sotto contratto, travolto da pressioni, risultati negativi e caos gestionale nel girone di ritorno dopo appena dodici gare dal suo esordio. L'ex Empoli tornerebbe in rossoverde con grandissimo entusiasmo, con la possibilità di incidere sui nuovi acquisti con il direttore sportivo Luca Leone e di iniziare direttamente dal ritiro estivo. Sul mercato: "Non sembra esserci l’intenzione di esercitare il riscatto per Cassata (Genoa) e Coulibaly (Salernitana). Per Favilli si parla di una cifra notevole e sarebbe necessario accordarsi con il Genoa. La Ternana non avrebbe dubbi a trattenere Corrado e Mantovani", chiosa il noto quotidiano.