Ternana, Leone: “Noi tra le prime sei società della Serie B. Nuovo allenatore…”

Le dichiarazioni di Luca Leone, direttore sportivo della Ternana, a proposito dei presupposti per la nuova stagione in Serie B

Stagione anonima della Ternana, che ha concluso la sua annata in Serie B al quattordicesimo posto. Dopo un buon inizio di campionato a ridosso della zona playoff, le Fere hanno fatto registrare una flessione, attestandosi poco sopra la lotta per i playout. In vista della prossima stagione, il direttore sportivo degli umbri Luca Leone ha rilasciato alcune dichiarazioni alle colonne de "Il Messaggero":