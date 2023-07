Ternana, allenatore cercasi: da Castori a Venturato. Ecco la lista del ds Leone

La Ternana dunque è alla ricerca di una nuova guida tecnica in vista del prossimo campionato, con le attenzioni che si sarebbero spostate verso Fabrizio Castori, Roberto Venturato, Luca D'Angelo e Salvatore Bocchetti. Secondo il "Quotidiano Sportivo". Il primo è reduce dalla retrocessione sul campo del Perugia in Lega Pro ma vanta di una grande carriera nelle serie minori, tra cui due promozioni dalla cadetteria alla Serie A con Carpi e Salernitana. L'ex Cittadella è stato esonerato all'inizio della scorsa stagione dalla Spal, dopo aver mantenuto la categoria l'anno precedente. D'Angelo ha portato in alto il nome del Pisa, riportandolo in Serie B ed a competere per la promozione. Quest'anno alla guida dei toscani non è riuscito a raggiungere i tanto ambiti i playoff, risultato che gli è costato la panchina. L'ultimo, alle prime armi, in tandem con Zaffaroni ha salvato l'Hellas Verona poche settimane addietro, attraverso lo spareggio con lo Spezia.