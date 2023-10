Palermo occhio allo Spezia, Amian: “Alvini ci da tutti i dettagli dell’avversario”

Le dichiarazioni del difensore dello Spezia di Massimiliano Alvini, Amian, prossimo avversario in Serie B del Palermo.

«I tifosi che incontro per strada hanno sempre una parola di incoraggiamento malgrado il momento difficile della classifica, sono colpito da tanta gentilezza che mi sprona a fare sempre di più».

Kevin Amian ha ancora nella testa, come molti compagni reduci dalla retrocessione le ultime fasi dello scorso campionato. Fu lui in particolare a fare il fallo da rigore su Dybala all'88' minuto che costò la sconfitta per 2 a 1 contro la Roma e il successivo spareggio perso contro il Verona.

«Mi è dispiaciuto molto perché avrei voluto con tutto me stesso un finale diametralmente diverso per me e soprattutto per lo Spezia. Però certi episodi fanno parte del calcio, bisogna recuperare in fretta perché questo sport non ti dà il tempo di stare troppo a pensare agli errori commessi in campo e il giorno dopo non puoi far altro che alzarti, mettere le scarpette e cercare di lavorare in modo che certi errori non accadano di nuovo».

Episodio a parte, la scorsa stagione Amian, arrivato con Pecini a luglio 2021 dal Tolosa ebbe una crescita esponenziale, attirando l'interesse del Genoa e del Bologna di Thiago Motta.

Lei ha sofferto più del previsto il contraccolpo della B, ora come si sente?

«Il ritorno in B ha fatto male a tutti: tifosi, club e calciatori ed è stato difficile digerirlo. Ho passato un periodo difficile, ma ora sto crescendo partita dopo partita sia mentalmente che fisicamente. Dobbiamo guardare avanti per raggiungere i nostri obiettivi, in primis migliorando la nostra classifica al più presto: per farlo dobbiamo continuare a restare uniti e lavorare con il giusto atteggiamento».

Magari prendendo spunto proprio dalla squadra dove lei è nato e cresciuto calcisticamente: il Tolosa dopo due stagioni in League 2 oggi è decimo in League 1, oltre a un ottimo andamento in Europa League.

«Il Tolosa sta facendo un ottimo lavoro, è un club di Ligue 1 che ha passato un brutto periodo, ma che ha saputo recuperare molto bene fino ad arrivare a vincere il primo titolo nazionale della sua storia, la coppa di Francia contro il Nantes.

Spero che possa diventare un club sempre più importante perché rappresenta una grande città affamata di calcio. Io ho ottimi ricordi del mio percorso, ma in questo momento penso solo a far bene qui allo Spezia. Bisogna credere nel nostro valore e nella possibilità di poter lottare per raggiungere i traguardi che questo club merita. Siamo partiti male, ma la stagione è lunghissima e ora in primis dobbiamo migliorare rapidamente la classifica, solo dopo potremo pensare a scalarla. Anche perché ci sono anche i playoff che possono regalare un pass per il Paradiso».

Lei è un giocatore eclettico, dove preferisce giocare?

«Sinceramente preferisco giocare nella linea difensiva e non ho preferenze se in un reparto schierato a 4 o come braccetto a 3».

Cosa l'ha colpita in particolare del nuovo tecnico Massimiliano Alvini?

«Il suo grande amore per il calcio. Conosce ogni minimo dettaglio dei suoi avversari e ogni giorno ci trasmette la sua conoscenza e la sua passione».

Dopo la partenza del suo amico e connazionale Nzola ha legato con qualcuno in particolare?

«No, sinceramente mi trovo bene con tutti e non c'è una persona in particolare che mi sento di nominare, perché farei un torto ad altri. Abbiamo un ottimo gruppo, ho dei compagni davvero positivi e sono tutte brave persone, quindi è facile lavorare e vivere la quotidianità con loro».

Abitare a Spezia le fa nostalgia Tolosa?

«Qui si sta davvero bene, è una città molto accogliente e ci sono posti meravigliosi. Un centro piccolo, ma molto carino e tranquillo nel quale ci piace passeggiare, ma quello che ricordo in primis di questa città è la gentilezza delle persone che incontro, anche se i risultati non sono ottimali, hanno sempre una parola di incoraggiamento e questo è davvero bello e mi spinge a fare sempre di più».

