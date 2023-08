Catanzaro-Spezia, Alvini: “Primo tempo ok, dopo l’uno a zero siamo spariti. Rigore fallito…”

Sull’atteggiamento: “L’1-0 era il primo tiro in porta e siamo usciti dalla partita. Mi ferisce, non siamo questi. Poi da lì grandi meriti al Catanzaro, ma noi potevamo assolutamente rimettere in gioco la partita perché ne siamo capaci. Questo è stato il difetto più grosso ed è solo responsabilità nostra”

Sull’avversario: “Il Catanzaro è un’ottima squadra e ne siamo consapevoli, ha vinto meritatamente. Siamo stati meno efficaci in certi momenti della partita, fino all’1-0 abbiamo gestito ma senza essere concreti. La sconfitta è pesante e la responsabilità è tutta nostra e possiamo fare meglio di così”.

Rigore: “Il rigore fallito nell’analisi di una partita lo possiamo mettere. Sicuramente è un dettaglio importante ma non quello che mi ha deluso di più, non può essere quello che ha influito. Lo Spezia non può uscire da una partita come dopo lo svantaggio ed è solo demerito nostro”.

