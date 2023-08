Serie B, 3a giornata: Coda incide al debutto, rimonta Venezia sulla Sampdoria. Tris Catanzaro e beffa Bari

Risultati e classifica di Serie B dopo le gare andate in scena questa sera. Da Bari-Cittadella a Catanzaro-Spezia passando per Sampdoria-Venezia fino a Ternana-Cremonese

Si archivia la seconda parte della terza giornata del campionato di Serie B. La squadra di Pirlo cercava il riscatto dopo la sconfitta casalinga contro il Pisa, ma i due gol nella ripresa del Venezia di Paolo Vanoli, con Christian Gytkjær e Tanner Tessmann decisivi, hanno ribaltato i piani blucerchiati. La Cremonese trova i suoi primi tre punti della stagione con il suo nuovo bomber, Massimo Coda, arrivato dal Genoa nei giorni scorsi. Nonostante l’inferiorità numerica della squadra di Ballardini, la Ternana non è stata in grado di mettere il pallone alle spalle di Sarr, rimanendo ancora con zero punti in classifica dopo tre giornate di campionato. Prosegue a gonfie vele il torneo del Catanzaro neopromosso, che cala un tris di spessore allo Spezia di Massimiliano Alvini. Ad incidere nella sfida per la squadra guidata da Vivarini, le reti di Biasci, Pompetti e Nikolaou. Beffato il Bari di Mignani al San Nicola che aveva aperto le marcature con Nasti al 6’. Bravo il Cittadella a mettere in parità la disputa con il gol di Pavan al minuto 89’.