Serie B, 3a giornata: l’Ascoli cala il tris, Colak beffa Aquilani. Vince il Modena

Risultati e classifica di Serie B dopo le gare andate in scena questa sera. Da Pisa-Parma ad Ascoli-Feralpisalò, passando per Cosenza-Modena

Si archivia la prima parte della terza giornata del campionato di Serie B. A parte a Reggiana-Palermo, terminata 1-3 in favore della squadra di Eugenio Corini, grazie alle reti di Lucioni, Segre e Soleri, ci sono state altre tre gare di rilievo. L'Ascoli di William Viali - reduce da due sconfitte molto pesanti - è riuscita a battere la matricola Feralpisalò con un sonoro 3-0. Decisivo il bis di Mendes e la rete di Rodriguez. Il big match di turno, tra Pisa e Parma è terminato con il colpaccio della squadra di Pecchia che sale in testa alla classifica a punteggio pieno. Uno a due alla compagine di Aquilani che arriva al minuto 94', con la firma di Colak. Inutile il pareggio all'ottantacinquesimo di Valoti dal dischetto, in risposta all'apertura di giochi targata Bonny. In Cosenza-Modena ci pensa Tutino a sbloccare le marcature, poi la rimonta portata avanti da Strizzolo prima e Abiuso poi permette Bianco di vincere la sua seconda partita consecutiva da allenatore dei canarini.