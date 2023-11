Serie C girone C, 14a giornata: pareggiano la Juve Stabia e l’Audace Cerignola

Termina la 14esima giornata del girone C di Serie C 2023-2024. Alle ore 18:30 si sono giocate Juve Stabia-Sorrento e Potenza-Audace Cerignola. Derby campano privo di forti emozioni. Match molto fisico dove nessuna delle due squadre ha voluto esporsi per evitare di subire gol. Il match si è concluso con lo 0-0. Inerzia diversa a Potenza nella sfida tra i rossoblù e i pugliesi. 2-2 il risultato finale. Vantaggio dei gialloazzurri con bomber Malcore al 21', poi ci pensa D'Andrea a raddoppiare per gli uomini di Tisci. Ma gli uomini di Lerda non si sono dati per vinti e in meno di quindici minuti, durante un blackout ospite la pareggiano