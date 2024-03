Serie C, 31ª giornata: da Catania-Potenza a Benevento-Messina. Foggia a Sorrento

Oggi scende in campo buona parte del trentunesimo turno del girone C di Serie C! Si parte con le sfide delle 14:00, con Brindisi-Giugliano. Poi l'anticipo delle 16:15 vede impegnato il nuovo Catania di Zeoli - al Massimino - contro il Potenza. Infine, per chiudere con i match del pomeriggio, un'altra siciliana, chiamata all'impresa nel campo del Benevento. Si tratta del Messina di Giacomo Modica, reduce dal ko interno con il Crotone. Tutti confronti interessantissimi, ricchi di importanza, blasone e di storia. Non da meno gli impegni delle 20:45, a partire da quello tra l'Avellino e la Virtus Francavilla, in programma sul sintetico del Giovanni Paolo II. Una sfida che vale tantissimo, da una parte per la banda Pazienza, desiderosa di dare continuità ai cinque risultati utili e consecutivi (3 pareggi e 2 vittorie). Dall'altra, i ragazzi di Villa vogliono ritrovare il successo, dopo il ko esterno contro il Taranto e cercare di avvicinarsi alla zona salvezza diretta, attualmente distante nove lunghezze. L'Avellino è terzo a quota 53 e vorrà fino all'ultimo insidiare la seconda posizione, occupata dal Benevento (57 punti). Il Foggia è ospite del Sorrento decimo in graduatoria al Campo Italia, per misurare a che punto è il percorso di crescita e di maturità. Soprattutto, dopo quattro vittorie nelle ultime cinque gare. Interessante e tutta da gustare la sfida tra Silvio Baldini e Gaetano Fontana, meglio tradotta in Crotone-Latina. Il match dell'Ezio Scida si preannuncia interessante, al netto della filosofia impavida e audace del tecnico ex Palermo. Latina reduce da due ko consecutivi, calabresi invece che con il mister di Massa in panchina hanno raccolto due ko ed un successo di misura sul campo del Messina. La gara odierna potrebbe fungere da continuità per gli squali. Chiude il turno delle 20:45 Audace Cerignola-Monopoli. I posticipi di domani vedranno impegnate Picerno-Monterosi, Juve Stabia-Taranto (match di cartello) e Turris-Casertana.