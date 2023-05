Playoff Serie C, formazioni ufficiali: da Cerignola-Juve Stabia a Monopoli-Latina

Le formazioni ufficiali dei match validi per i playoff del girone C di Serie C: Audace Cerignola-Juve Stabia, Picerno-Potenza e Monopoli-Latina

Quasi tutto pronto per Audace Cerignola-Juve Stabia, Picerno-Potenza e Monopoli-Latina. I match - validi per la 1a giornata dei playoff del girone C di Lega Pro - sono in programma alle ore 20.30. Le sfide si giocheranno oggi in un turno in gara unica nel quale la squadra meglio classificata nella regular season avrà il vantaggio di giocare in casa. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, proseguire la sua corsa nei playoff la squadra meglio classificata in campionato. Di seguito, le formazioni ufficiali.