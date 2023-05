Serie C/C, probabili formazioni playoff: da Cerignola-Juve Stabia a Monopoli-Latina

Le probabili formazioni dei match validi per i playoff del girone C di Serie C: Audace Cerignola-Juve Stabia, Picerno-Potenza e Monopoli-Latina

⚽️

Quasi tutto pronto per Audace Cerignola-Juve Stabia, Picerno-Potenza e Monopoli-Latina. I match - validi per la 1a giornata dei playoff del girone C di Lega Pro - sono in programma alle ore 20.30. Le sfide si giocheranno oggi in un turno in gara unica nel quale la squadra meglio classificata nella regular season avrà il vantaggio di giocare in casa. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, proseguire la sua corsa nei playoff la squadra meglio classificata in campionato.

AUDACE CERIGNOLA - JUVE STABIA

La squadra padrona di casa si è piazzata al quinto posto in classifica da neopromossa dalla Serie D. Un grande risultato quello della squadra guidata da Michele Pazienza, la quale ha totalizzato ben 60 punti, caratterizzati da sedici vittorie, dodici pareggi e sole dieci sconfitte. Numeri che certificano la pericolosità di Malcore e compagni.

Queste le parole di Pazienza alla vigilia della sfida di Lega Pro: "Abbiamo avuto più tempo per preparare la gara ma lo hanno avuto tutti, i ragazzi ne hanno approfittato per recuperare le energie spese e presentarsi al meglio a questo torneo contro un avversario tosto che abbiamo già affrontato tre volte in questa stagione. Domani sarà una bella partita, di quelle da di vivere fino alla fine cercando di passare il turno in una competizione che ci deve rendere orgogliosi. Bisogna mettere da parte quello che di straordinario abbiamo fatto dando continuità. Non potrò stare vicino alla squadra ma ci sarà il mio staff, se togliamo questo aspetto la sto vivendo nella maniera migliore. Questo torneo è qualcosa di diverso rispetto al campionato, è una vetrina importante e una grande opportunità per tutti. Dobbiamo viverla con la giusta tensione ed attenzione, evitando gli eccessi. Dagli sguardi capisco che c'è la volontà di continuare a fare bene e questo mi fa stare sereno. Il pubblico sarà importante come lo è sempre stato durante la stagione, giocare in casa ci darà la possibilità di avere due risultati su tre ma ne dovremo fare conto solo a fine gara altrimenti faremo un grosso errore interpretando la gara nella maniera sbagliata perché non abbiamo le capacità di poter gestire i risultati, ma abbiamo quella di viverli e costruirli: quello è ciò che cercheremo di fare domani".

Derby campano nel primo turno dei playoff, tra il Cerignola e la Juve Stabia di Walter Novellino. L'ex allenatore del Palermo è subentrato a Sandro Pochesci lo scorso venti marzo, disputando ben cinque gare alla guida delle vespe. I risultati ottenuti sono discreti (1 vittoria 2 pareggi e 2 sconfitte), ma comunque sufficienti a piazzarsi al decimo posto: equivalente di ultimo vagone per i playoff. Di conseguenza, per passare il turno il club del patron Langella dovrà obbligatoriamente vincere.

Queste le dichiarazioni di Novellino alla vigilia del match, in sede di conferenza stampa: "Arriviamo con entusiasmo, gli obiettivi li abbiamo raggiunti. Adesso c'è una gara importante contro una squadra forte con tante individualità ma abbiamo lavorato bene e siamo consapevoli di chi andremo ad incontrare, saremo accompagnati da oltre 500 tifosi. Vogliamo giocarcela, con estrema serenità ma decisi a fare quello che dobbiamo fare e poi vedremo cosa succederà. Io volevo arrivare ai playoff che ci erano sfuggiti e sono contento perché la società ha pensato a me. Raggiungere la meta è importante, la cosa più bella è mettere la bandiera come fanno gli scalatori. Sono convinto della bontà del nostro lavoro, ce la giocheremo".

PROBABILI FORMAZIONI — Audace Cerignola (3-5-2): Saracco; Blondett, Capomaggio, Ligi; Achik, Tascone, Langella, Ruggiero, Russo; Malcore, D'Andrea. Allenatore: Pazienza

Juve Stabia (4-3-3): Barosi; Maggioni, Cinaglia, Caldore, Dell’Orfanello; Gerbo, Altobelli, Scaccabarozzi; Silipo, Pandolfi, Mignanelli. Allenatore: Novellino

PICERNO-POTENZA Il Potenza si è piazzato al nono posto del girone C di Serie C, dopo aver totalizzato 48 punti nella regular season, nonostante l'obiettivo fosse la salvezza tranquilla.

Il tecnico Giuseppe Raffaele ha parlato dell'importanza della sfida in sede di conferenza stampa: "Le sensazioni sono buone, abbiamo fatto 3/4 allenamenti molto buoni con intensità. Ho visto una squadra vogliosa, i playoff raggiunti l'ultima giornata sono stati una bella iniezione di fiducia, vogliamo fare una bella prestazione. Abbiamo un solo risultato a disposizione che è la vittoria, sicuramente ci arriviamo bene. Dobbiamo essere bravi a leggere i momenti della partita, intelligenti e determinati per arrivare al risultato. Come noi anche altre squadre hanno potuto sfruttare questi giorni per recuperare energie e giocatori. Il Picerno ha avuto più continuità di tutti nel girone di ritorno, le partite della regular season sono state molto simili. Posso solo fargli i complimenti perché hanno fatto un campionato veramente esprimendo anche un calcio gradevole, nello stesso tempo è giusto sottolineare anche la nostra crescita che voglio continuare a vedere domani anche sul piano della maturità, in una sfida come questa da dentro o fuori".

Picerno grande sorpresa del campionato meridionale di Lega Pro, ha raggiunto oltre ogni pronostico il sesto posto in classifica dopo aver totalizzato 59 punti. I ragazzi di Emilio Longo sono la terza compagine meno battuta del torneo, con sole nove sconfitte rimediata. Risultati positivi ben 29: quindici vittorie e quattordici pareggi.

Queste le parole dell'allenatore rossoblù in sala stampa, alla vigilia del derby contro il Potenza: “Abbiamo lavorato bene in questo tempo che è intercorso fra l’ultima partita di campionato e domani sera, abbiamo lavorato sempre con lo stesso concetto, quello di migliorare i nostri aspetti, i nostri principi nel cercare di far emergere sempre di più i pregi di questa squadra cercando di evidenziare i difetti dell’avversario. I pensieri sono i soliti, sono quelli di cercare di dare alla squadra tutte le notizie possibili per metterli nella condizione di poter fare una grande prestazione domani sera”.

PROBABILI FORMAZIONI — PICERNO (4-2-3-1): Albertazzi; Guerra, Garcia, Ferrani, Pagliai; De Cristofaro, Gallo; Golfo, Kouda, Ceccarelli; Diop. Allenatore: Emilio Longo

POTENZA (3-5-2): Gasparini; Rocchi, Sbraga, Girasole; Volpe, Talia, Laaribi, Del Pinto, Polito; Murano, Caturano. Allenatore: Giuseppe Raffaele

MONOPOLI - LATINA Il Monopoli di Giacomo Ferrari è la settima forza del girone C di Serie C e si appresta a giocarsi il primo turno playoff da favorito, con due risultati su tre. Con 54 punti totalizzati, il club pugliese si è piazzato avanti al Latina, avversario di giornata.

Di seguito, le parole del tecnico biancoverde: "Le partite playoff sono particolari, che non fanno parte del contesto campionato. Sarà una gara simile a quella fatta più o meno un mese fa. Dobbiamo cercare di vincere a tutti costi, non bisogna pensare al doppio risultato perché non possiamo rimanere in attesa. La squadra deve scendere in campo convinta come nelle ultime gare. La partita più importante è quella di domani sera, poi penseremo alla prossima".

Latina, ottava in graduatoria, sogna comunque il passaggio del turno nonostante l'obbligo di successo previsto dal regolamento in questo primo turno di playoff di Lega Pro. La squadra di Daniele Di Donato ha raccolto 49 punti, di cui sei nelle ultime tre giornate di regular season. Risultati che gli hanno permesso di entrare tra le prime dieci della graduatoria.

Queste le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia del match con il Monopoli: "La squadra sta bene, abbiamo fatto dieci giorni buoni e c'è voglia di essere protagonisti allungando la nostra avventura. Ci faremo trovare pronti, i ragazzi vogliono continuare a fare qualcosa che si sono conquistati meritatamente. Abbiamo ritrovato la brillantezza di fine campionato, sarà una finale da vincere nell'arco dei novanta minuti. Affrontiamo una squadra che è abituata ai playoff e sa ciò che deve fare ma a prescindere da questo dovremo stare attenti a qualsiasi situazione pronti a colpire quando si presenterà l'occasione e compatti in difesa. L'entusiasmo dovrà farla da padrone. Gli unici indisponibili sono Pellegrino, Di Mino, Teraschi e Bordin mentre gli altri sono tutti a disposizione. Per come si sono allenati dovrei farli giocare tutti, ognuno ci darà una mano. Il nostro è un lavoro certosino partito dallo scorso anno, niente è stato regalato. Abbiamo messo mattoncino su mattoncino raggiungendo un obiettivo importante per la società, siamo felici del percorso intrapreso. Domani sarà un'altra storia rispetto al campionato, si deve cercare di vincere prestando grande attenzione ai particolari".

PROBABILI FORMAZIONI — MONOPOLI (4-4-2): Vettorel; Pinto, Bizzotto, Mulè, Falbo; Viteritti, Hamlili, De Risio, Giannotti; Manzari, Starita. Allenatore: Giacomo Ferrari

LATINA (3-5-2): Tonti; And. Esposito, De Santis, Calabrese; Sannipoli, Barberini, Amadio, Di Livio, Carissoni; Ganz, Fabrizi. Allenatore: Daniele Di Donato