Pescara-Foggia, probabili formazioni: Zeman vs Delio Rossi per la finale. Ok Merola

Visto il precedente pareggio, oggi le due squadra hanno l'obbligo di vincere per passare il turno. Che sia nei tempi regolamentari, ai supplementari fino ai rigori, il match dovrà decretare un vinto ed un vincitore. Poi c'è il lato romantico della sfida, quello che racconta diverse storie particolari, a partire proprio dal tecnico boemo.

Le sue quattro esperienze a Foggia, le tre a Pescara. Le promozioni, il calcio spettacolo e gli addii al veleno. L'ultimo, quello che ha decretato la fine della storia di Zeman nella Puglia rossonera lo scorso maggio 2022. Oggi il suo Delfino3.0, nato dopo l'esonero di Colombo sogna la Serie B, proprio come l'avversario di giornata: Delio Rossi, ex, proprio come il mister ceco, di entrambe le formazioni, subentrato lo scorso trenta marzo al posto del dimissionario Mario Somma. I due navigati tecnici non hanno iniziato la stagione, ma oggi da subentrati, nonostante la veneranda età, credono ancora nelle proprie idee ed hanno fatto proprie le due squadre. Valorizzandone l'organico , creando un'identità tangibile e portando risultati concreti.

In vista del match contro gli abruzzesi, questo dovrebbe essere lo schieramento pensato da Delio Rossi. Davanti a Dalmasso, Leo, Di Pasquale e Rizzo comporranno la linea difensiva. Costa e Garattoni agiranno da esterni alti; Petermann schermo e playmaker davanti la retroguardia, con Frigerio e Schenetti intermedi di una linea mediana a tre. In avanti, spazio alla coppia Peralta-Ogunseye.

Zeman risponde con il solito 4-3-3 elastico e propositivo. Tornano Plizzari in porta, Brosco al centro della difesa. Mesik il punto fermo della coppia di centrali difensivi, l'ex Napoli Palmiero deputato a dirigere le operazioni in mezzo al campo, Merola, Delle Monache e Lescano gli aculei del tridente offensivo. Ok Kraja e Rafia nel ruolo di mezz'ali.

LE PROBABILI FORMAZIONI: — Pescara (4-3-3) 22 Plizzari; 29 Cancellotti, 13 Brosco, 18 Boben, 32 Gozzi; 17 Rafia, 5 Palmiero, 20 Kraja; 30 Merola, 10 Lescano, 11 Delle Monache. All. Zeman.

Foggia (3-5-2) 22 Dalmasso; 21 Leo, 6 Di Pasquale, 3 Rizzo; 2 Garattoni, 26 Frigerio, 25 Petermann, 7 Schenetti, 32 Costa; 9 Ogunseye, 10 Peralta. All. Rossi.

Arbitro: Monaldi di Macerata.

DOVE VEDERE IL MATCH — Pescara - Foggia, partita valida per il ritorno della semifinale play-off di Lega Pro, in programma domani, giovedì 8 giugno alle 20.30 allo stadio Adriatico, sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports e in tv in chiaro su Raisport.