Foggia, tifosi insultano l’arbitro ma sbagliano profilo: “Io sono un metalmeccanico!”

L'arbitraggio del match dello "Zaccheria" tra Foggia e Lecco è stato fortemente discusso, ricordando un gol annullato a Ogunseye ed un calcio rigore non concesso per un fallo su Frigerio di cui avrebbe potuto beneficiare la formazione allenata da Delio Rossi . I tifosi rossoneri hanno cercato sui social il direttore di gara, prendendosela però con uno sfortunato omonimo che ha ricevuto una serie di insulti e minacce, inopportuni in ogni caso, pur non essendo coinvolto nella vicenda.

"Ragazzi, non faccio l’arbitro! Sono un metalmeccanico. Mi dispiace per il Foggia ma non sono io, oh!”. Chiarisce così su Facebook Kevin Bonacina, metalmeccanico omonimo dell'arbitro che ha diretto la partita valida per l'andata della finale playoff di Serie C e vinta in extremis dai lombardi per 1-2.