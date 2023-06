Foggia-Lecco, formazioni ufficiali finale playoff di Serie C: Peralta sfida Pinzauti

Le formazioni ufficiali del match tra Foggia e Lecco allo stadio "Zaccheria", valido per l'andata della finale playoff di Serie C.

Ormai è tutto pronto. Il Foggia di Delio Rossi ospiterà il Lecco di Luciano Foschi. In palio l'andata della finale playoff di Serie C in cui la vincente del match odierno avrà il favore dei pronostici al ritorno. La franchigia lombarda ed i satanelli si affronteranno a partire dalle ore 21.30 presso lo stadio "Pino Zaccheria".