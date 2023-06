Foggia-Lecco, le probabili formazioni: Delio Rossi vs Foschi per la finale d’andata

Delio Rossi dal suo arrivo ha ridato cuore e anima ad una squadra che sembrava essersi smarrita e sull'orlo del baratro, proprio dopo l'ennesime dimissioni stagionali, in quel caso di Mario Somma. Oggi il club del patron Canonico è una squadra immortale, che sembra battuta ma poi risorge. Che trasforma in gioia le famosa "palle della disperazione". Inutile raccontare i risultati del tecnico ex Palermo ed Ascoli tra le altre in quel di Foggia: sei vittorie, tre pareggi e sole due sconfitte (di cui una con la capolista Catanzaro), sono numeri importanti. Ma è fondamentale parlare di altro: del lavoro mentale, prima che tattico che ha fatto quest'uomo sul gruppo capitanato da Petermann. Lo stesso che ha la possibilità di tornare in Serie B a distanza di ben quattro anni.

Il Lecco di Luciano Foschi è arrivato terzo nel girone A di Lega Pro, dopo aver totalizzato 62 punti. Ha eliminato ai playoff: prima l'Ancona e poi il Pordenone, fino a far fuori il favorito Cesena ai calci di rigore al Manuzzi. L'ultima volta che la squadra lombarda ha partecipato alla Serie B è stato nel 1973, di conseguenza vincere questo doppio confronto con il Foggia, per il club del patron Di Nunno sarebbe un evento storico. Non resta che aspettare i prossimi 180' o più minuti per scoprire chi sarà la ventesima squadra del prossimo torneo cadetto e quale invece, dovrà aspettare l'anno prossimo per riprovarci.

LE PROBABILI FORMAZIONI Foggia (3-5-2): Dalmasso; Leo, Kontek, Rizzo; Bjarkason, Frigerio, Petermann, Schenetti, Costa; Ogunseye, Peralta. A disp. Raccichini, Thiam, Markic, Di Pasquale, Garattoni, Di Noia, Odjer, Capogna, Iacoponi, Beretta. All. Delio Rossi.

Lecco (3-5-2): Melgrati; Celjak, Bianconi, Lepore; Zambataro, Zuccon, Ardizzone, Girelli, Martorelli; Buso, Pinzauti. A disp. Stucchi, Maffi, Maldini, Enrici, Lakti, Battistini, Stanga, Ilari, Cusumano, Scapuzzi, Galli, Mangni, Bunino. All. Luciano Foschi.

Arbitro: Kevin Bonacina di Bergamo (Bahri-Ricciardi). IV Ufficiale: Simone Galipo' di Firenze.

DOVE VEDERE IL MATCH — Foggia-Lecco, andata della finale dei playoff Serie C, è in programma alle ore 21.30 allo stadio Pino Zaccheria di Foggia e sarà visibile in diretta su DAZN, Eleven Sports, Sky Sport e in chiaro su Rai 2. Inoltre sarà disponibile anche su Rai Italia, il canale degli italiani all'esterno, e in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.