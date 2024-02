Catania, solo 0-0 con la Casertana. Lucarelli: “Mancata equità da parte dell’arbitro”

Il Catania pareggia 0-0 contro la Casertana rimanendo in dieci per l'espulsione di Sturaro all'esordio con la fascia da capitano. Per i siciliani un solo successo nelle ultime cinque, condite da tre pareggi e una sconfitta. Cinque i punti di distanza dall'ultimo posto utile per i playoff. Al termine dell'ultima sfida contro i campani, ha rilasciato dichiarazioni Cristiano Lucarelli: