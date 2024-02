Lecco, Aglietti a un passo dalla panchina: sostituirebbe Bonazzoli

Come raccontato nelle scorse ore, il Lecco ha deciso di cambiare ancora in panchina: i blucelesti, ultimi in classifica in Serie B, hanno optato per l'esonero della coppia Bonazzoli-Malgrati, che aveva preso il posto di Luciano Foschi, l'artefice della promozione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, per quanto riguarda il sostituto, Alfredo Aglietti è ora a un passo dalla panchina. In giornata l'ex Brescia ha avuto nuovi contatti con il Lecco e ha ora superato Davide Dionigi. Le prossime ore saranno decisive per la scelta del prossimo allenatore dei lombardi, che avrà questi quattro mesiper provare a centrare l'obiettivo della salvezza. I lombardi vengono dalla sconfitta del San Nicola contro il Bari (3-1 per i biancorossi alla prima di Iachini), il quinto k.o. consecutivo dopo quelli contro Catanzaro, Pisa, FeralpiSalò e Cremonese. Sul tavolo al momento ci sono sia questioni economiche che discorsi riguardanti lostaff. La decisione definitiva potrebbe arrivare già nella serata di oggi (11 febbraio). L’esonero di Bonazzoli e Malgrati arriverà insieme all’annuncio del nuovo allenatore. La squadra riprenderà lunedì pomeriggio con il primo allenamento in vista di Lecco-Cosenza, in programma sabato. Attualmente il Lecco ha venti punti in classifica: due in meno rispetto alla zona playout (occupata da Ascoli e Ternana) e sette in meno dalla zona salvezza.