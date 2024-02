Lecco, esonerato Bonazzoli: fatale la sconfitta contro il Bari di Iachini

Il Lecco si trova impelagato nella lotta per non retrocedere. Ultima posizione con ben sette punti dalla salvezza diretta. La società dopo la sconfitta contro il Bari di Iachini per 3-1 ha preso una decisione drastica. Il club del presidente Di Nunno ha esonerato Emiliano Bonazzoli. Offerto un contratto fino a giugno (con ricco bonus in caso di salvezza) ad Alfredo Aglietti; decisione attesa in serata. Sullo sfondo Davide Dionigi e Roberto Stellone come alternative.