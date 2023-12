Adana Demirspor, Cannavaro nuovo tecnico? Trattativa in corso tra le parti

Fabio Cannavaro, vincitore del Mondiale con l'Italia nel 2006, torna allenatore? Dopo diverse parentesi fuori dal suo paese natale soprattutto con il Guangzhou Evergrande con il quale è rimasto in carica quasi quattro anni, è tornato nella penisola italiana. Avventura con il Benevento la scorsa stagione in un periodo complicato per i sanniti che è culminato con la retrocessione in Serie C. Dopo le dimissioni rassegnate dall'ex difensore, non ci sono state altre avventure in panchina. Adesso si aprono nuovi scenari. L'Adana Demirspor alla ricerca dell'erede di Patrick Kluivert potrebbe puntare sull'allenatore italiano. Trattativa in corso, riporta 'Sky', tra il club turco e Fabio Cannavaro. L'Adana è il club in cui gioca Mario Balotelli e già in passato s'è rivolto a un allenatore italiano: si tratta di Vincenzo Montella, tecnico che proprio dopo l'avventura all'Adana è diventato il nuovo commissario tecnico della Turchia.