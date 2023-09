Venezia, Vanoli: “Questo calendario uccide, non ha senso. Palermo dalla Serie A…”

"Sono dubbioso sui calendari che stanno facendo: Como un giorno in più, Cosenza un giorno in più, Samp un giorno in più. Poi mi mettono il venerdì dopo la sosta con i nazionali che mi tornano due giorni prima. Per me queste sono cose assurde. Vuol dire uccidere, non ha senso un calendario così. E il Palermo che lo incontro a metà settimana, che si gioca poi posticipo? Neanche in Champions League giocano dopo due giorni. Forse sbaglio a dire queste cose qua. Alla lunga è una montagna, ma queste cose le paghi. Giusto che abbiamo il vantaggio quelle che arrivano dalla Serie A, ma il Palermo dalla A non ci arriva. Ma come fai a recuperare con questo caldo dopo due giorni? Devi sempre cambiare qualcosa per avere i giocatori freschi. Non si può recuperare in due giorni in questo campionato di Serie B, che è molto importante a livello di agonismo. So che le televisioni comandano, ma le cose devono andare bene anche un po’ a tutti".