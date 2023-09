De Sanctis: “Valencia al Palermo saltato? Ci devono delle scuse. E su Coulibaly…”

"Noi abbiamo in rosa 5-6 centrocampisti. In questo momento stiamo giocando con due centrocampisti, abbiamo considerato offerte per Maggiore e per Mamadou. Quella del Palermo è stata soddisfacente, abbiamo accettato e, automaticamente, Giulio è stato riconfermato. Riteniamo di essere coperti con Lassana, Legowski, Maggiore, Bohinen e Martegani, senza dimenticare che Kastanos può giocare in quella posizione. Su Maggiore vorrei spendere due parole. Per me resta un calciatore importante. Confermo che è stato sul mercato, ora non c'è più e ha dato un contributo di un certo livello nella prima partita a Roma. E' un professionista esemplare e siamo certi che darà il suo contributo".