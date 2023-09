Venezia, parla Candela: “Palermo mercato top, Serie B difficile. Tutto sul mio ruolo”

INIZIO CAMPIONATO - “Non abbiamo alcuna pressione, cerchiamo di mantenere i piedi per terra, seppur crediamo nei nostri mezzi. Siamo una squadra giovane, ambiziosa e che vuole fare bene sicuramente, vogliamo fare un bel campionato senza la pressione di dover stare lì in cima per forza, sicuramente cercheremo di starci cercando di migliorare il risultato dell’anno scorso”.

INIZIO E NUOVO MODULO - “Sicuramente rispetto all’anno scorso sono migliorato tanto, appena arrivato ho avuto anche poco modo di giocare, poi la continuità nella seconda parte di stagione mi ha permesso di crescere parecchio. La continuità credo sia stata un fattore importante. Sul modulo chiaramente cambia un po’, parti più basso, hai più responsabilità anche a livello di gioco, di impostazione e difensivo, con meno occasione di entrare in area. È un ruolo che mi piace, nasco terzino, lo faccio più che volentieri, poi con il nostro modo di giocare, impostando a tre, riesco anche a giocare più alto”.

VANOLI SUGLI ESTERNI - “Lavoriamo tanto e bene, in ritiro abbiamo corso tantissimo, l’obiettivo era partire forte e il ritiro ci ha permesso di iniziare così”.

TIFOSI - “Il sostegno dei tifosi ci ha aiutato tanto, soprattutto nella scorsa stagione, c’è stato un netto incremento delle presenze allo stadio. Credo sia una cosa figlia sia dei risultati che dell’atteggiamento che abbiamo mostrato in campo, la voglia di sudare la maglia e vincere le partite, questo spirito credo abbia riportato i tifosi allo stadio. Credo siano un fattore aggiuntivo avere il sostegno dei tifosi. Poi i nostri risultati in casa sono migliorati tantissimo, credo che abbiamo avuto pochissime sconfitte in casa a differenza dell’inizio dell’anno scorso”.

SUL CAMPIONATO - “Il campionato di Serie B è sempre insidioso, non si sa mai chi sia la reale favorita, quale possa essere la sorpresa. Quest’anno vedo il Parma tra le squadre più attrezzate, così come le tre retrocesse che emergeranno. C’è poi il Catanzaro che è partito fortissimo. Vogliamo restare nelle parti più alte, però sappiamo che ci sono squadre attrezzate, penso anche al Palermo che ha fatto un mercato importante per poter salire in A”.

DEMBELE E GIOCATORI SIMPATICI - “È arrivato da poco, ha fatto un paio di allenamenti. Un ragazzo ancora più giovane di me è appena uscito da un percorso di Primavera e mi fa ripensare a me quando ho chiuso il percorso in Primavera. Uscire da quel percorso lì entrando nel calcio che conta è un passo importante, deve avere il tempo di ambientarsi ma è sicuramente un giocatore valido che potrà aiutare la squadra sulla fascia. Giocatori simpatici poi me ne vengono in mente diversi, ho conosciuto negli anni scorsi Altare e Lella, penso però anche a Zampano o Grandi, abbiamo diversi ragazzi molto simpatici in gruppo”.

