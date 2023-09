Como, Ludi: “Favorite per la A? Palermo dopo Venezia, Spezia e Cremonese”

"Io metto lo Spezia tra le favorite per la promozione. Per questo credo che questa nostra vittoria sia molto pesante. Abbiamo fatto un grande primo tempo, ci siamo imposti con il gioco. Chi vedo favorito per la promozione? Prima fila: Venezia, Spezia, Cremonese; seconda fila: Parma, Palermo e Sampdoria. Poi di solito una “stecca” e lascia spazio a una sorpresa. Noi siamo qui per migliorare".