Ternana, Bandecchi: “Dato che non sono morto d’infarto mi prenderò il rischio sabato”

Il mai banale Stefano Bandecchi, ex presidente della Ternana ed oggi sindaco di Terni, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tag24, annunciando la propria presenza allo stadio "Liberati" in vista del prossimo match dei rossoverdi in Serie B:

"Dato che non sono morto d'infarto negli ultimi tre anni mi prenderò anche questo rischio per sabato. Perché quando sono in campo, purtroppo per me è una vera e propria battaglia e oggi, pur non essendo il presidente, sono un tifoso accanito della Ternana. La Ternana rappresenta l'esercito di Terni sul campo verde, che tanto dà e tanto toglie, quindi è fondamentale che il sindaco si assuma parte della responsabilità".