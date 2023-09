Ascoli, Di Tacchio: “Nostra identità ben chiara. Palermo? Avremmo meritato di più”

Parola al centrocampista dell'AscoliFrancesco Di Tacchio. Il calciatore ha parlato questa mattina in conferenza stampa al Picchio Village in vista del prossimo match contro il Brescia in programma Sabato 30 Settembre alle ore 14 allo stadio "Rigamonti" e valida per l'ottava giornata del campionato di Serie B.