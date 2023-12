SudTirol, scelta presa: Valente resta in panchina, no a Javorcic e Venturato

Nonostante lo spessore del tecnico ex Cremonese e Cosenza tra le altre, non è arrivato nessun ribaltone in panchina! La società ha deciso di promuovere l'allenatore della Primavera, FedericoValente, reduce da un percorso importante nel settore giovanile del Friburgo. Ma con il classe 1975, le cose non sono cambiate, anzi. Il SudTirol nelle ultime quattro partite ha vinto una sola volta e perso tre, avvicinandosi sempre di più alla zona rossa della classifica. Quest'ultima, oggi, distante tre punti, mentre quella playout è praticamente ad un passo, essendo a pari punti con il neopromosso Lecco. Nonostante questi risultati, oggettivamente deludenti, la società secondo quanto riportato da "Trivenetogol", avrebbe deciso di proseguire con Valente in panchina. Quindi, non ci sarà l'approdo di Roberto Venturato in biancorosso o tantomeno il ritorno di Javorcic. Quest'ultimo, ben voluto tra le parti bolzanine, per la promozione dalla C alla B della stagione 2021-2022.