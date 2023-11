Serie B, un weekend di debutti: D’Angelo ko, bis per Maran e Castori. Fabregas…

Dai ritorni di Maran a Brescia e Castori ad Ascoli, passando per il ko di D'Angelo con lo Spezia al Ferraris. Weekend di debutti in Serie B.

Ieri sera, allo stadio Luigi Ferraris di Genova, Luca D’Angelo ha fatto il suo debutto sulla panchina dello Spezia. L’ex Pisa è partito con una sconfitta di 2-1 al cospetto della Sampdoria di Pirlo. Al culmine di una prestazione che comunque porta riscontri da considerare e altri sui quali lavorare parecchio, per fare uscire i bianconeri dalla situazione di classifica attuale (che li vede diciottesimi a quota 10 punti). Classifica ligure, figlia della gestione Alvini, esonerato all’alba della sosta per le Nazionali, dopo il doppio pareggio contro Lecco e Termana, che ha deluso la proprietà Platek.

Alle 14:00 l’Ascoli sarà ospite della Reggiana di Nesta. Uno scontro diretto in chiave salvezza, che vale molto soprattutto per i bianconeri, reduci da un cambio di guida tecnica. William Viali - al netto dei risultati deludenti - è stato sollevato dall’incarico, con l’intento di dare una scossa alla formazione marchigiana, al momento ferma al diciassettesimo posto, con 12 punti su 13 partite fatte. La palla passa al navigato Fabrizio Castori, anche se reduce dalla retrocessione in C con il Perugia, il profilo resta comunque valido per la categoria. A partire da Reggio Emilia, inizierà il Castori bis (dopo l’esperienza nella stagione 2010/11).