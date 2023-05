Palermo, volata verso i playoff. Due le gare rimanenti, ecco i calendari a confronto

Mancano solamente due giornate al termine della regular season di Serie B e la lotta ai playoff è più accesa che mai. Il Palermo è settimo ma dopo la trasferta di Cagliari la classifica potrebbe cambiare. Ecco ogni percorso delle concorrenti.

La vittoria del Palermo contro la SPAL nella trentaseiesima giornata di Serie B ha rimesso totalmente in carreggiata la formazione rosanero verso i playoff. I siciliani hanno agganciato momentaneamente il settimo posto, "toccando" una posizione che avevano precedentemente occupato solamente lo scorso febbraio. Con due punti di vantaggio sull'ottavo posto, andiamo ad analizzare il breve calendario delle "aquile" e delle concorrenti in questo rush finale cadetto.

Il Palermo scenderà in campo a Cagliari in un match a dir poco complicato, con un Matteo Brunori squalificato e con i sardi allenati da Claudio Ranieri reduci da uno splendido 5-0 inflitto al Perugia. L'ultimo impegno della regular season vedrà i rosanero affrontare il Brescia al "Barbera" che con ogni probabilità si giocherà il tutto per tutto per evitare di occupare una posizione in zona playout o retrocessione.

Il Cagliari ed il Parma sono appaiate a quota 54 punti ma a classifica avulsa prevale momentaneamente la formazione rossoblù. Oltre al già citato Palermo, il campionato dei sardi si chiuderà in quel di Cosenza. I ducali, invece, affronteranno proprio la SPAL appena battuta dai rosa mentre chiuderanno al "Tardini" contro il Venezia.

Nonostante un solo punto raccolto in ben cinque gare, il Pisa è ancora all'ottava posizione che al momento garantirebbe la qualificazione ai playoff. La compagine allenata da Luca D'Angelo non può più concedersi ulteriori passi falsi poiché rischia di compromettere il lavoro svolto fino allo scorso mese. I nerazzurri affronteranno prima il Brescia al "Rigamonti" e termineranno in casa contro la SPAL.

A pari punti con il Pisa c'è il già citato Venezia, ormai lontano dalla zona calda occupata per buona parte della stagione e con obiettivi più prestigiosi per una squadra che lo scorso anno giocava in Serie A. I lagunari affronteranno il Perugia in casa nella penultima giornata per poi vedersela con il Parma.

Palermo, Brunori torna al gol su azione al “Barbera”. I playoff passano anche da lui — Il ko con il Genoa non ha scalfito l'Ascoli, sempre più determinato a concludere il campionato tra le prime otto. I bianconeri vedono un rush finale tutto calabrese con il Cosenza in casa e la Reggina in trasferta. Proprio la formazione allenata da Filippo Inzaghi si trova un gradino sotto i marchigiani a causa della penalizzazione e prima di affrontarli dovrà scendere in campo al "San Nicola" contro un Bari intenzionato a consolidare il terzo posto.

Infine, il Modena, che ha fermato proprio i "galletti" nell'ultima giornata, è a pari punti con la Reggina. I "canarini" potrebbero infliggere il colpo di grazia al Benevento per spedirlo in Serie C per poi chiudere la regular season contro il SudTirol che potrebbe essere già matematicamente quarto all'ultima giornata.