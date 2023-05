Palermo, Brunori torna al gol su azione al “Barbera”. I playoff passano anche da lui

Con i quattro gol segnati ai playoff di Serie C, nel caso di una qualificazione a quelli della cadetteria, il Palermo punterà sul capitano Matteo Brunori per tentare un'impresa ardua ma non impossibile.

"Brunori c'è. Lo specialista degli spareggi può ancora sorprendere".Questo il titolo dell'articolo in apertura dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che punta i riflettori sulla vittoria del Palermo contro la SPAL nella trentaseiesima giornata di Serie B, con uno sguardo verso gli ultimi step della regular season.

La formazione allenata da Eugenio Corini ha rivisto il Matteo Brunori straripante tra le mura amiche del "Renzo Barbera" che i tifosi si erano abituati a vedere nella prima parte di stagione, oltre che nella passata Serie C. Un'autorete provocata anche grazie ad un pizzico di fortuna, un gol sotto misura al seguito del colpo di tacco di Nedelcearu ed infine un assist perfetto per Tutino che però è stato clamorosamente sciupato dall'ex Napoli e Cosenza. Il numero 9 rosanero non segnava su azione al "Barbera" addirittura da settembre, dalla quinta giornata di Serie B contro il Genoa, con la sfida terminata 1-0 e decisa proprio da un suo gol.

Unica macchia della partita dell'italo-brasiliano è quel cartellino giallo particolarmente pesante in quanto appartenente alla lista dei diffidati, rimediato a causa di una spallata evitabile ai danni del portiere spallino Alfonso. Prima assenza obbligata per Brunori che mai si era fatto squalificare da quando indossa la maglia rosanero, ricordando che l'unica gara in cui l'attaccante non è sceso in campo è quella contro il Modena. Un precedente che fa "sorridere" il tecnico Corini, visto che contro i "canarini" il Palermo ha rifilato una goleada per 5-2.