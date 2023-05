Serie B, la classifica: Genoa in A. Parma aggancia Cagliari. Palermo settimo, Pisa…

Dopo cinque gare senza ottenere il bottino pieno, il Palermo è tornato al successo superando la Spal per 2-1 al "Barbera". Tre punti pesanti come un macigno per la compagine allenata da Eugenio Corini che, oltre a conquistare matematicamente il mantenimento della categoria, si è rilanciato prepotentemente nella corsa ai playoff. In virtù dei risultati favorevoli dagli altri campi nelle gare disputate alle 14.00 dello scorso sabato, i rosanero hanno agganciato il settimo posto in classifica. Il Pisa resta ottavo ma sembra aver staccato la spina, con un solo punto conquistato nelle ultime cinque partite, cadendo anche in casa contro un Frosinone già matematicamente promosso in Serie A. Anche il Genoa, dopo la vittoria contro l'Ascoli, si è garantito la massima serie, grazie allo straordinario lavoro del tecnico Alberto Gilardino. Nel posticipo della trentaseiesima giornata, prova di forza del Parma che ha battuto il Brescia ed ha agganciato il Cagliari, con gli emiliani pronti a giocarsi le proprie carte nelle ultime due gare della regular season per classificarsi nella miglior posizione possibile in vista dei playoff.