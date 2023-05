Palermo, attesa per Stulac: lo sloveno potrebbe essere già pronto per il Cagliari

Tuttavia, dopo le cure alle quali si è sottoposto in quel di Manchester, il regista ex Venezia è tornato a Palermo, lavorando sodo per recuperare la miglior condizione possibile per partecipare al rush finale del campionato di Serie B dei rosanero. L'obiettivo dello sloveno, come riporta la Gazzetta dello Sport, sarebbe quello di rientrare quanto meno nella lista dei convocati per il prossimo match di Cagliari, valevole per la trentasettesima e penultima giornata.