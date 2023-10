Palermo, verso lo Spezia: report odierno. Lund rientra ed è a disposizione di Corini

Il Palermo ritrova Lund, impegnato con gli USA in questa sosta. Questo il report dell'allenamento mattutino a Torretta condotto da Corini.

Il Palermo di Eugenio Corini, ha lavorato al centro sportivo di Torretta in vista del match tra la compagine rosanero e lo Spezia guidato da Massimiliano Alvini. La squadra siciliana - come i bianconeri - è in cerca di continuità dopo le vittorie contro Venezia, SudTirol e Modena. Di seguito, il comunicato diramato: