Palermo, verso il Como: Ceccaroni in forse, Mateju ha scontato la squalifica

Il Palermo è entrato nella settimana che anticipa la sfida tra il Como di Fabregas e la compagine guidata da Eugenio Corini. Torna Mateju, Ceccaroni ancora in dubbio.

Il Palermo si prepara alla trasferta di sabato a Como con due novità in vista: il ritorno di Mateju e l'incertezza su Ceccaroni . Mateju ha scontato la squalifica e dovrebbe riprendere il posto di terzino destro, dopo che Graves ha egregiamente interpretato il suo ruolo contro il Pisa . Ceccaroni , invece, non ha ancora recuperato dal problema muscolare che lo ha costretto a saltare la partita contro i toscani e le precedenti gare. Il difensore ha lavorato a parte durante tutta la settimana e il suo rientro è incerto.

Corini vuole che Ceccaroni sia al 100% prima di schierarlo, ma se il dolore dovesse persistere, contro il Como potrebbe toccare ancora una volta ad Ivan Marconi. Il ritorno di Mateju e il possibile recupero di Ceccaroni sarebbero un'ottima notizia per la difesa del Palermo, che ha attraversato un periodo di difficoltà nelle ultime settimane. I tre punti ritrovati contro la squadra di AlbertoAquilani e le buone notizie in arrivo dal fronte degli infortuni possono essere un primo passo per tornare alla solidità di inizio stagione.